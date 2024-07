Com gramado desgastado, Castelão terá 10 dias sem jogos e passará por replantio

O gramado da Arena Castelão voltou a ser alvo de críticas neste domingo, 7, no duelo entre Fortaleza e Fluminense, pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Um dos gols, localizado no setor Norte do estádio, estava desgastado e com areia visível.

O Esportes O POVO apurou que a manutenção do gramado iniciou nesta segunda-feira, 8, com a retirada da parte desgastada para o replantio. Com os 10 dias sem jogos, o Fortaleza não tem a intenção de solicitar à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a mudança de local para os jogos contra Vitória e Atlético-GO, nos dias 17 e 21 de julho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a coletiva pós-jogo, o técnico Juan Pablo Vojvoda criticou o estado do campo, pontuando a necessidade de um campo à altura para que o elenco apresente o futebol que o torcedor espera.



“Queremos 35 mil, 40 mil pessoas nos nossos próximos jogos. Mas os torcedores merecem um gramado bom para que o jogo seja de alto nível, que o time possa corresponder”, disse o treinador.