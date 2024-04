PM de Pernambuco recomenda portões fechados para partida entre Sport x Ceará

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio de ofício enviado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira, 2, se manifestou favorável à decisão de que o jogo entre Sport e Ceará seja realizado com portões fechados. A entidade de segurança do estado de Pernambuco entende a medida como necessária para a “absoluta segurança” da partida.

O posicionamento da PMPE surge após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ter dado o prazo de 24 horas para os envolvidos na realização do evento se manifestarem sobre a segurança da partida.

Sobre a manifestação da PMPE, a Federação Cearense de Futebol (FCF) classifica o ato como uma vitória na proteção de seus filiados. Na última segunda-feira, 1º, a FCF havia solicitado ao STJD a mudança do local da partida para fora do estado de Pernambuco, ou que fosse realizada com portões fechados. No dia seguinte, o Ceará manifestou apoio ao pedido da FCF, alegando defender a segurança dos jogadores, staff e torcedores.