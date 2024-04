Torcida do Ceará divulga detalhes da festa na arquibancada para a final do Cearense

Mandante desta vez, o Ceará tem maior carga de ingresso e contará com mais torcedores do que o Fortaleza

Mandante desta vez, o Ceará tem maior carga de ingresso e contará com mais torcedores do que o Fortaleza. O inverso ocorreu no primeiro duelo. Em maior número, a torcida organizada alvinegra preparou diversos incentivos para o time.

A torcida organizada do Ceará divulgou na última segunda-feira, 1º de abril, um vídeo explicando como funcionará a festa que ocorrerá nas arquibancadas no segundo jogo da final do Campeonato Cearense 2024, que acontecerá no sábado, 6, às 16h40min, na Arena Castelão.

De acordo com membros da torcida organizada do Vovô durante a live, a festa na arquibancada contará com dois mosaicos 3D, um em alusão ao Ceará e outro ao desenho japonês Dragon Ball — este último citado havia sido preparado para o primeiro jogo da final, mas foi vetado pela Polícia Militar do Ceará.

Além dos mosaicos 3D, também haverá um mosaico com papel. O uso de bandeirões, bandeirolas e pirotecnia são outros elementos que estarão presentes no lado da torcida do Ceará. Para o Clássico-Rei decisivo, mais de 47 mil torcedores já estão confirmados.

No sábado, Ceará e Fortaleza decidirão a segunda partida da final do Campeonato Cearense 2024. Pelo lado alvinegro, é a chance de voltar a levantar a taça após cinco edições de jejum, enquanto o Tricolor tenta a conquista do inédito hexacampeonato.