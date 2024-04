Em recuperação, Fernando Miguel publica mensagem de perseverança: "Não iremos desistir"

Em suas redes sociais, o goleiro do Ceará, Fernando Miguel, postou um desabafo sobre provações e perseverança. Titular e capitão do Vovô no início da temporada, o defensor sofreu lesões de ligamento durante um treino em Porangabuçu, que o afastou dos gramados.

No mês passado, o atleta passou por uma cirurgia e está em fase pós-operatória no Centro de Saúde e Performance do Ceará. O procedimento cirúrgico foi realizado para reconstruir os ligamentos do cruzado anterior, reforçar o ligamento anterolateral e reparar os meniscos lateral e medial do joelho esquerdo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo informações do clube, o tempo médio de recuperação é de nove meses, o que deve fazer o goleiro de 38 anos perder o restante da temporada.