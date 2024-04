Em preparação para final do Estadual, Ceará anuncia treino aberto para a torcida

O treino aberto antes de jogos importantes tem se tornado uma marca registrada do clube e funciona como forma de incentivo da torcida aos jogadores

Focado em sua preparação para a segunda partida da final do Campeonato Cearense 2024, o Ceará anunciou nesta quarta-feira, 3, um treino aberto para a torcida na sexta-feira, 5, um dia antes decisão contra o Fortaleza.

Comum antes de decisões do Ceará, o treino aberto para a torcida alvinegra foi anunciado nas redes sociais do clube e acontecerá às 9 horas, em Carlos de Alencar Pinto, sede do clube, na rua Major Weyne, em Fortaleza.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O treino aberto antes de jogos importantes tem se tornado uma marca registrada do clube e funciona como forma de incentivo da torcida aos jogadores. A segunda partida da final entre Ceará e Fortaleza acontece neste sábado, 6, às 16h40min, na Arena Castelão.