Fora da Copa do Nordeste, Ferroviário concentra atenções no Campeonato Cearense

Antes mesmo de não alcançar a classificação na competição regional, a diretoria do clube já via o estadual como um torneio para ir além em 2024

Com foco total na competição, o Ferroviário realiza seu primeiro jogo no Campeonato Cearense no próximo sábado, 20, diante do Floresta, no estádio Presidente Vargas. Neste início do ano, o Estadual se torna ainda mais importante para o Tubarão da Barra após a frustrante eliminação para o ASA-AL na primeira fase das eliminatórias da Copa do Nordeste.

Antes mesmo de não alcançar vaga na etapa de grupos do torneio regional, a diretoria coral já via o Cearense como um certame para ir além em 2024, fazendo da classificação para a final o seu objetivo e o título como uma meta ousada, mas alcançável.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No final de dezembro de 2023, Aderson Maia, presidente do Ferroviário, concedeu entrevista ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, e falou sobre o desejo de quebrar a hegemonia de títulos no Estado, dividida entre Fortaleza e Ceará desde 1996. O Tubarão foi justamente o último clube a levantar a taça antes do domínio de tricolores e alvinegros, sendo bicampeão em 1994 e 1995.