Ferroviário lança plano de sócio-torcedor 'Tutubinha', gratuito para crianças

Para se associar, a criança, acompanhada de um adulto responsável, deve acessar ao site sociocoral.com.br, onde poderá se cadastrar. Ao final da documentação, o torcedor-mirim coral recebe uma carteira virtual com foto, que será utilizada junto a um documento oficial como entrada gratuita em jogos cujo mando de campo seja do Ferrão.

Além da entrada gratuita, o plano 'Tutubinha' garante para a criança coral desconto de 5% em compras da Loja do Ferroviário. Há ainda a disponibilidade de sorteios e participações em ações futuras do clube, além de uma rede de parcerias com promoções.

A ideia do clube com a ação é se aproximar cada vez mais de seu torcedor. "Diversas iniciativas promocionais têm sido feitas nos jogos; ônibus com comunidades e projetos sociais têm sido bancados pela diretoria, proporcionando ida de novos adeptos ao estádio; bem como o fortalecimento do programa de sócio-torcedor, que tem crescido mês a mês com a ajuda e parceria de toda a família coral", ressaltou o marketing do Tubarão.