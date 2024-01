Presidente do Ferroviário expõe objetivos para 2024 e cita estadual como "meta ousada"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 27.12.2023: Aderson Maia, presidente do Ferroviário no estúdio da rádio O POVO CBN, no programa Esportes do POVO Crédito: FÁBIO LIMA

“O Campeonato Cearense é uma meta mais ousada, temos que chegar na decisão. Tentar acabar com essa hegemonia entre Ceará e Fortaleza. Passar de fase na Copa do Brasil, Mas o foco todo é no Brasileiro da Série C”, pontuou Aderson. De volta à Série C após ter feito uma campanha vitoriosa na Série D 2023, resultando no título da competição, o presidente do Ferrão destacou a vontade de jogar a Série B em 2025: “O Ferroviário precisa almejar chegar à Série B. É o maior desafio da gestão e pensar no Ferroviário pelos próximos 10 anos, quando completa 100 anos.”

