Ferroviário perde para o ASA nos pênaltis e é eliminado na fase preliminar da Copa do Nordeste

Equipe coral foi derrotada pelo ASA-AL nos pênaltis por 3 a 0 após empatar em 1 a 1 no tempo normal. Ciel, Wesley e Gabryel Martins desperdiçaram as cobranças para o Ferrão

Atuando em seus domínios, o Tubarão da Barra até tentou ter o controle da partida nos minutos iniciais, mas encontrou um ASA organizado e destinado a pressionar a saída de bola coral. Com dificuldades para construir jogadas, o time do técnico Matheus Costa só conseguiu atacar depois da marca dos 15 minutos.

Na oportunidade, Soares marcou o único gol coral na partida, enquanto Feijão balançou as redes para os alagoanos. Já na marca da cal, Ciel, Wesley e Gabryel Martins desperdiçaram as cobranças para o Ferrão.

O Ferroviário foi eliminado de forma precoce da Copa do Nordeste 2024. Neste sábado, 6, a equipe coral foi derrotada pelo ASA-AL, no Estádio Presidente Vargas, nos pênaltis por 3 a 0 após empatar em 1 a 1 no tempo normal.

Em um raro ataque, os jogadores do Ferroviário reclamaram de um pênalti não marcado no atacante Vinicius Alves. No lance, o camisa 22 recebeu o passe de Ciel e caiu na área. O árbitro, porém, mandou a partida seguir. Após sofrer uma pressão inicial, o Tubarão se encontrou e começou a tomar as rédeas do duelo.

Cientes da relevância da partida, as equipes adotaram uma postura mais conservadora na primeira etapa, que foi marcada pelo alto número de faltas cometidas de ambos os lados e acabou sem gols.

Já no segundo tempo, o Ferroviário voltou com maior ímpeto ofensivo e marcou logo aos quatro minutos. Na oportunidade, Gabryel Martins recebeu a bola pela esquerda, construiu jogada individual e só passou para Soares chegar batendo no canto do goleiro do ASA-AL, Bruno.



Em desvantagem no placar, o time alagoano promoveu mudanças logo após o tento coral. A medida surtiu efeito. Aos nove, Anderson Feijão, que havia entrado há pouco, fez boa jogada e acertou o travessão da meta do Ferroviário. Enquanto o ASA buscava espaços para chegar ao gol, o Tubarão recuou.

O cenário da partida continuou o mesmo até os 30 minutos, quando o Ferrão quase ampliou o placar com Ciel. No lance, o camisa 99 avançou livre e finalizou, mas o goleiro Bruno realizou uma grande defesa e evitou o segundo gol coral.

Aos 40 minutos, o ASA ainda perdeu um jogador. Amarelado, o volante Zé Wilson subiu o pé em altura considerada temerária e acabou recebendo o segundo cartão no jogo, sendo expulso pelo árbitro Paulo José Souza Mourão.