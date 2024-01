Iguatu perde para ABC nos pênaltis e está eliminado da Copa do Nordeste

Lance do jogo ABC x Iguatu, no Frasqueirão, pela fase eliminatória da Copa do Nordeste 2024 Crédito: GABRIEL LEITE/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Iguatu perdeu para o ABC-RN nos pênaltis por 4 a 2 neste sábado, 13, pela pré-Copa do Nordeste. Com isso, a equipe cearense está eliminada do torneio. A partida, que ficou empatada em 1 a 1 no tempo normal, aconteceu no Estádio Frasqueirão, em Natal. Os gols foram anotados por Max Oliveira e Parraguez.

Na primeira fase eliminatória, o Iguatu superou o CSA-AL nos pênaltis. Com a eliminação deste sábado, contra o rival potiguar, o Azulão se despede do torneio, nesta que foi a sua primeira participação.

O sorteio da fase de grupos acontecerá no dia 18 de janeiro, às 19h30min, em Teresina-PI. Serão quatro potes com quatro clubes em cada um. Ao fim do processo, dois grupos de oito times serão formados. Ceará e Fortaleza estarão presentes, enquanto que o Ferroviário ficará de fora após cair para o Asa-AL na primeira eliminatória. O jogo Valendo vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste, ABC e Iguatu iniciaram a partida de maneira estudada. O clube potiguar teve oportunidade em cruzamento afastado pela defesa e, logo depois, veio o gol do Azulão. Após cobrança de falta de Esquerdinha, o goleiro Wellington rebateu para a área e o zagueiro Max Oliveira completou para o fundo das redes. Em desvantagem, o ABC buscou atacar mais e, para isso, chegou a fazer duas substituições ainda no primeiro tempo. Os cearenses passaram a ter espaço no contra-ataque, mas não conseguiram converter as oportunidades. Os mandantes tiveram chance com Ruan, que finalizou para fora. Na segunda etapa, o panorama não se alterou. Procurando o empate, Wallyson tentou de fora da área, mas a bola passou ao lado da meta de Geferson. Minutos depois, Wesley cabeceou para fora. O empate do Elefante veio com bola parada: Diego Jardel cobrou falta e Parraguez apareceu para decretar a igualdade. Os donos da casa quase viraram em outra batida de Diego Jardel, mas Geferson espalmou.

