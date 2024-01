Floresta pretende chegar à semifinal do Cearense e segunda fase da Série C, revela dirigente

Durante a participação no programa, Fred Gomes revelou que o calendário do Floresta deve ser resumido a essas duas competições, principalmente se conseguir conquistar vaga na Copa do Brasil para 2025

O executivo de futebol do Floresta, Fred Gomes, revelou, nesta sexta-feira, 12, as metas do Lobo da Vila para 2024 em entrevista exclusiva ao Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN. Nesta temporada, o Verdão terá como foco chegar à semifinal do Campeonato Cearense e avançar para o quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro.

“Nosso planejamento inicialmente é disputar o Estadual e terminar entre os quatro, porque você tem a fase preliminar da Copa do Nordeste, tem a Copa do Brasil, e não precisaríamos disputar a Fares Lopes. Para a Série C, faremos um investimento maior e brigar por uma ida à segunda fase”, disse Fred Gomes.

Durante a participação no programa, Fred Gomes revelou que o calendário futebolístico do Floresta deve ser resumido a essas duas competições, principalmente se conseguir conquistar vaga na Copa do Brasil para 2025. O dirigente do Lobo enxerga a Fares Lopes uma competição deficitária no planejamento do clube.