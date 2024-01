Soares destaca evolução do Ferroviário antes de duelo decisivo contra o Asa

Meia destacou o trabalho do treinador Matheus Costa e falou sobre a estreia do Tubarão em 2024

O Ferroviário começa a sua temporada 2024 neste sábado, 6, em partida contra o Asa-AL , pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. O jogo acontecerá no Estádio Presidente Vargas, a partir das 16 horas. O meia Soares, contratado recentemente pelo Tubarão, falou sobre a preparação da equipe para o confronto.

“Desde que eu cheguei, a preparação está sendo boa. Trabalho está sendo bom com o professor. A gente está vendo a evolução. Sei que a gente vai conseguir os objetivos da gente na estreia, no sábado”, disse.

Soares marcou o gol do Ferroviário no amistoso contra o Horizonte, que terminou empatado em 1 a 1. O atleta ex-Caxias comentou sobre a possibilidade de balançar as redes contra o Asa, em jogo único por vaga na segunda fase das eliminatórias do Nordestão.

“Sempre é bom [marcar gol], dá mais tranquilidade para o jogador. Aos poucos estou pegando o timing. Se Deus quiser, na estreia, vou fazer um gol e ajudar a equipe a sair com um resultado positivo. É o mais importante para o Ferroviário”, finalizou.