Reformulado, Ferroviário se prepara para jogo decisivo diante do ASA pelo Nordestão

Registro do amistoso entre Ferroviário e Potiguar, no Estádio Elzir Cabral Crédito: Lenilson Sousa/Ferroviário

O Ferroviário iniciará a sua trajetória na temporada 2024 neste sábado, 6, em partida contra o Asa-AL, válida pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. Reformulado após a conquista da Série D, o Tubarão buscou suprir as saídas a partir de contratações em todos os setores. >>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Uma das mudanças mais relevantes aconteceu no comando do time. Paulinho Kobayashi, treinador na campanha invicta no torneio nacional, deixou o clube rumo ao Capital-DF. Para o seu lugar, foi contratado Matheus Costa, ex-Floresta.

