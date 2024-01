Ferroviário anuncia patrocínio de empresa cearense para a temporada de 2024

Parceria entre o Ferrão e a companhia deve iniciar já neste sábado, 6, no duelo da equipe frente ao ASA-AL, pela Pré-Copa do Nordeste

Além disso, a marca irá aparecer no site oficial do clube, em publicações nas redes sociais, placas no CT. Ademais, existe um acordo entre as partes para um “direito de arena”, que visa ativações em eventos e jogos de mando do Tubarão da Barra.

O Ferroviário anunciou seu novo patrocinador para a temporada de 2024, a Cajuína São Geraldo, empresa cearense que terá sua logo estampada na camisa do clube coral abaixo do números dos atletas.

Dessa maneira, a parceria entre o Ferrão e a companhia deve iniciar já neste sábado, 6, no duelo da equipe frente ao ASA-AL, pela Pré-Copa do Nordeste, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas.



Temporada coral

O Ferroviário começou a sua pré-temporada no dia 22 de novembro. Agora, sob o comando do técnico Matheus Costa, contratado após a saída de Paulinho Kobayashi, o Peixe visa os objetivos na temporada. De volta à Série C, o clube terá ainda Campeonato Cearense, Pré-Copa do Nordeste e a Copa do Brasil.

Em entrevista ao Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, o presidente Aderson Maia falou sobre a expectativa para o ano: "O primeiro passo é passar da Pré-Copa do Nordeste. Não é fácil, existem times tradicionais. Mas esse é o primeiro objetivo. O Campeonato Cearense é uma meta mais ousada, temos que chegar na decisão. Tentar acabar com essa hegemonia entre Ceará e Fortaleza. Passar de fase na Copa do Brasil, Mas o foco todo é no Brasileiro da Série C".