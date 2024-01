Contra o Asa, Ferroviário repetirá confronto das eliminatórias do Nordestão 2023

O Ferroviário recebe o Asa-AL neste sábado, 6, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas, pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. Contra os alagoanos, o Tubarão repetirá um confronto do Nordestão de 2023: as equipes também duelaram pela primeira fase eliminatória, em jogo único que valia vaga na etapa seguinte da competição.

A partida do ano passado aconteceu no PV, como será neste ano. O Asa abriu o placar com Joãozinho e os cearenses igualaram o marcador em tento do volante Lincoln, no fim da primeira etapa. Após o 1 a 1, o escrete coral avançou nos pênaltis.