Em amistoso preparatório, Ferroviário fica no empate com o Horizonte

Amistoso entre Ferroviário e Horizonte Crédito: Lenilson Santos/FAC

No Campeonato Cearense, o clube estreia apenas no dia 20 de janeiro, frente ao Floresta, às 18h, novamente na praça esportiva do PV. No ano, o Tubarão ainda terá a disputa da Série C e a Copa do Brasil. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente