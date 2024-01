Ferroviário inicia venda de ingressos para duelo decisivo contra o Asa, no PV

Os bilhetes podem ser adquiridos pelo site efolia.com.br e nas lojas do Ferroviário na Barra ou no Shopping Aldeota. Ademais, nesta quarta-feira, 3, tiveram início as vendas em três unidades do Shopping ProHospital: Centro, Messejana e Bezerra.

O Ferroviário iniciou a venda de ingressos para a partida diante do Asa-AL, que ocorrerá neste sábado, 6, às 16 horas, no Estádio Presidente Vargas. O jogo será válido pela fase de eliminatórias da Copa do Nordeste. Neste início de temporada , o Tubarão manteve os preços de 2023 e apresentou a promoção de meia-entrada solidária, válida para todos.

Entradas inteiras para arquibancada custam 50 reais, no setor laranja, com acesso interno ao setor azul. Para cadeiras, acessíveis pelo setor social, o valor é de 100. Com a meia solidária, qualquer torcedor pode pagar metade da quantia, desde que leve um quilo de alimento para entregar nas catracas no dia do embate. Crianças de até 12 anos não pagam ingresso.

Os sócios podem fazer check-in no site www.sociocoral.com.br. Há 10% de desconto para novos associados, em ação válida até o dia 6 de janeiro. O reajuste no preço do sócio coral será realizado a partir do dia 7.

Confira os endereços dos pontos de venda:

Loja do Ferroviário - Barra

Vila Olímpica Elzir Cabral

Rua Dona Filó, 650

Loja do Ferroviário - Aldeota

Shopping Aldeota - Piso L0

Av. Dom Luis, 500

Shopping ProHospital - Centro

Rua Barão do Rio Branco, 1847