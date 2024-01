Aberto ao público, velório de Dimas Filgueiras, ídolo do Ceará, acontece nesta sexta-feira

O velório do Soldado Alvinegro acontecerá na capital cearense, na Funerária Ethernus, localizada no bairro Aldeota

A Funerária Ethernus, localizada na capital cearense, na Rua Padre Valdevino, número 1688, no bairro Aldeota, será o local responsável por receber as cerimônias póstumas. A confirmação da morte de Dimas ocorreu no início da manhã desta sexta-feira, 22 , após falência múltipla dos órgãos. Dimas deixa esposa, quatro filhos e quatro netos, e lutava contra Alzheimer desde os anos 2015/2016.

Aberto ao público, o velório de Dimas Filgueiras, um dos maiores ídolos da história do Ceará, acontece nesta sexta-feira, 22, a partir das 12 horas e se estende até o período da noite, conforme divulgado pela família do ex-técnico e jogador. A missa de corpo presente está prevista para às 20 horas, e será restrita a familiares.

Através do presidente da Diretoria Executiva, João Paulo Silva, e do presidente do Conselho Deliberativo, José Barreto Filho, o Ceará decretou luto oficial de dez dias. Além disso, a bandeira do CT de Porangabuçu, durante este período, permanecerá a meio mastro.

Ceará homenageou Dimas Filgueiras com o sócio “Eterno Soldado”

Em abril deste ano, o Ceará prestou homenagem à Dimas Filgueiras ao criar um plano de sócio vitalício chamado de “Eterno Soldado”. Ele foi entregue aos ex-jogadores que foram determinantes na construção da história do clube durante os anos. O movimento foi criado para honrar e agradecer os grandes ídolos alvinegros.

O nome dado ao plano não foi escolhido por acaso. Esta foi uma maneira escolhida para homenagear Dimas Filgueiras. Inclusive, o primeiro sócio vitalício foi entregue justamente para o Soldado Alvinegro. As filhas Vânia Filgueiras e Lia Filgueiras foram as responsáveis por marcar presença na coletiva de apresentação do projeto, no dia 17 de abril, para receber o cartão e representar o pai, que não pôde estar presente por condições de saúde.