Gramado do Castelão sofre com desgaste após duas partidas seguidas de Fortaleza e Ceará

Esse final de semana era considerado um teste para a grama. No entanto, tanto no empate tricolor com o Grêmio por 1 a 1, quanto na derrota alvinegra por 1 a 0 para o Atlético-GO, foi perceptível o cenário alarmante