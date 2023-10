Ceará perde invencibilidade de oito partidas como mandante na Série B

O Ceará voltou a perder como mandante na Série B do Campeonato Brasileiro após quase quatro meses. Durante o período, registrou cinco vitórias (contra Botafogo-SP, Vila Nova, ABC, Criciúma e Londrina) e três empates (contra Avaí, Ituano e Ponte Preta) em oito partidas.

O último revés sofrido na capital cearense havia sido contra o CRB, pela 12ª rodada, ainda sob o comando de Eduardo Barroca.

Com a derrota para o Atlético-GO neste domingo, 1°, o Alvinegro de Porangabuçu praticamente deu adeus a luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Restando oito partidas para o encerramento da 2ª divisão, o Ceará ocupa a 11ª colocação, com 42 pontos, 11 pontos atrás do 4° colocado, o Guarani.