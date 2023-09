Com gols desde as oitavas, Ciel se consagra como herói no título da Série D

Atacante de 41 anos marcou 12 gols na Série D, sendo seis no mata-mata. No ano, alcançou 23 tentos e teve melhor marca da carreira

O Ferroviário derrotou a Ferroviária-SP por 2 a 1 neste sábado, 16, no Estádio Presidente Vargas, conquistando o bicampeonato na Série D. A campanha deste ano, que foi invicta, teve como grande destaque o atacante Ciel, autor de 12 gols no torneio. Decisivo, o atleta balançou as redes em todas as fases do certame a partir das oitavas.

Ciel chegou a ser expulso no jogo de ida contra o Princesa do Solimões-AM, pela segunda fase. Fora da volta, viu o Ferrão triunfar por 3 a 0 e avançar. Nas oitavas, o jogador decidiu a classificação sobre o Nacional de Patos-PB, com três gols no segundo duelo.

Pelas quartas, o camisa 99 anotou o tento do time da Barra enfrentando o Maranhão-MA, no empate fora de casa. Após nova igualdade no PV, o confronto foi para os pênaltis. Na disputa, o centroavante abriu a série para o Ferrão e converteu sua cobrança.