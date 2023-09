Diretor de futebol do Ferroviário revela acerto de Kobayashi com Capital-DF

Mesmo em meio à muita comemoração, o Ferroviário pode vivenciar a despedida do treinador Paulinho Kobayashi. Após a vitória do Ferrão sobre a Ferroviária, que garantiu o título de bicampeão da Série D do Campeonato Brasileiro, o diretor de futebol da equipe cearense Valmir Araújo revelou, em entrevista ao programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, que o comandante já estaria acertado com o Capital, do Distrito Federal.

Depois da partida, o próprio treinador chegou a ser questionado sobre se renovaria ou não com o Tubarão da Barra. Ele, porém, desconversou e deixou o clima de incerteza no ar. Apesar disso, o presidente Aderson Maia Nogueira Júnior ainda acredita na possibilidade de fazer uma última tentativa para convencer o treinador.