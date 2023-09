Douglas Dias destaca méritos do elenco do Ferroviário após conquista invicta da Série D

Goleiro de 22 dos 24 jogos disputados pelo Ferroviário na Série D, Douglas Dias ressaltou durante a comemoração do título invicto do Tubarão os méritos da equipe da Barra e agradeceu a Deus por ter feito a conquista ocorrer.

"Isso mostra como foi nosso ano. É dar os parabéns a todo mundo. Desde o começo que a gente está focado nisso. Deus colocou a mão de uma forma, para todo mundo que quem faz isso, quem faz as coisas acontecerem na nossa vida é Deus. Então, que toda honra e toda glória seja dada a Ele", pontuou o arqueiro.

Ferroviário bicampeão da Série D

Com gols de Deizinho e Ciel, o Ferroviário se tornou campeão invicto da Série D do Brasileirão, pela segunda vez, ao vencer a Ferroviária-SP por 2 a 1 no jogo de volta da final do certame nacional. A partida ocorreu na tarde neste sábado, 16, no estádio Presidente Vargas.