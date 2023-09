Destaque em título invicto do Ferroviário, Ciel ressalta desejo de continuar jogando bola

Aos 41 anos, idade atípica para um jogador de futebol, Ciel vive uma excelente fase e foi crucial na conquista do título invicto do Ferroviário da Série D do Brasileirão neste sábado, 16, diante da Ferroviária.

Ferroviário bicampeão da Série D

Com gols de Deizinho e Ciel, o Ferroviário se tornou campeão invicto da Série D do Brasileirão, pela segunda vez, ao vencer a Ferroviária-SP por 2 a 1 no jogo de volta da final do certame nacional. A partida ocorreu na tarde neste sábado, 16, no estádio Presidente Vargas.