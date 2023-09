Gol quebra de tabu, virada e goleada: Rinaldo e Sérgio Alves relembram jogos memoráveis no PV

O Esportes do POVO entrevistou Rinaldo e Sérgio Alves, dois jogadores que cravaram seus nomes na trajetória do famoso estádio do bairro Benfica

Ídolo do Fortaleza, o atacante Rinaldo já desfilou seu futebol diversas vezes no gramado do "PVzinho de açúcar". Porém, para ele, dois momentos ficaram marcados para sempre na sua carreira. O primeiro ocorreu no dia 8 de maio de 2004, quando o Leão venceu o Náutico por 5 a 4. Já o segundo aconteceu na reta final da sua trajetória como jogador profissional.

Palco de momentos memoráveis na história do futebol cearense, o Estádio Presidente Vargas completou 82 anos de existência na última quinta-feira, 14. Diante disso, o Esportes do POVO entrevistou Rinaldo e Sérgio Alves, dois jogadores que cravaram seus nomes na trajetória do famoso estádio do bairro Benfica.

"Eu gostava muito de jogar no PV, a torcida comparecia em massa, era um caldeirão. Um dos jogos que ficou marcado foi contra o Náutico, em 2004. Nós ganhamos por 5 a 4, foi um jogo de vira-vara. Abrimos 1 a 0, eles viraram pra 3x1, nós empatamos e o Náutico chegou a fazer 4 a 3. Com o apoio do nosso torcedor, conseguimos a virada. Esse jogo ficou marcado para mim e, principalmente, para a torcida."



"Outro fato histórico foi ter retornado ao Presidente Vargas para encerrar a carreira. Disputei a Fares Lopes pelo Fortaleza. O Marcelo Paz me convidou para fazer um dos meus jogos de despedida vestindo a camisa do Fortaleza", finalizou.

Sérgio Alves: quebra de tabu e goleada pelo Ferrão

Já o artilheiro Sérgio Alves coleciona grandes momentos por dois times diferentes: Ceará e Ferrovário. Pelo Vovô, o "Carrasco" marcou o famoso "gol quebra tabu", diante do rival Fortaleza em 2001. O tento foi importante para quebrar uma sequência de 16 jogos invictos do Tricolor contra o Alvinegro.

"Pelo Ceará, meu jogo marcante no PV foi em 2001. Gol da quebra do tabu. O Ceará estava há 3 anos sem ganhar do Fortaleza. Ia ser o 17º jogo (sem vencer) e tive a felicidade de converter o pênalti e quebrar o tabu. O PV estava lotado. Eles (Fortaleza) tiveram a chance de fazer com que essa escrita permanecesse por mais tempo. Tiveram um pênalti no início do primeiro tempo e desperdiçaram. No final do jogo, nos acréscimos, tivemos um pênalti e converti", relembrou.

Cinco anos depois, o craque voltou a viver uma história especial no Presidente Vargas. Desta vez, com a camisa do Tubarão da Barra, Sérgio participou da goleada por 7 a 2 diante do Bahia. O jogo em questão é lembrado até os dias atuais pelo torcedor coral.

"Pelo Ferroviário foi um jogo contra o Bahia na Série C do Campeonato Brasileiro. Nós ganhamos de 7 a 2. Marquei três gols. Foi especial não só pra mim, mas para toda a torcida do Ferroviário. A pena foi não ter conseguido o acesso naquele ano. Chegamos ao quadrangular final. No último jogo, o do acesso contra o Barueri, nós não tivemos êxito."