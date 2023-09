Estádio Presidente Vargas completa 82 anos nesta quinta (14/09)

Estádio Presidente Vargas completa 82 anos nesta quinta-feira, 14 de setembro Crédito: Lucas Mota/O POVO

O Estádio Presidente Vargas está completando 82 anos nesta quinta-feira, 14 de setembro. Um dos palcos mais importantes da história do futebol cearense, o PV foi reformado em 2022 e, desde então, recebeu jogos de várias competições, incluindo as quatro séries do Campeonato Brasileiro. Em 2020, o local passou a ser utilizado como hospital de campanha no combate à Covid-19. A instalação passou a funcionar em abril e foi encerrada em setembro daquele ano. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A reforma em questão teve início em 2021, com investimento de mais de R$ 15 milhões da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinf). As obras foram finalizadas em maio de 2022. De lá para cá, 101 jogos já ocorreram no palco, que tem capacidade para 20.166 torcedores.

O histórico inclui partidas das Séries A, B, C e D, assim como duelos pelo Campeonato Cearense e pela Copa do Nordeste. Neste ano, Ceará, Fortaleza e Ferroviário já mandaram jogos no estádio. Recentemente, o PV recebeu o embate que definiu o acesso do Ferroviário à Série C de 2024. Neste sábado, 16, o Tubarão vai à praça para enfrentar a Ferroviária-SP, pelo jogo de volta da final da Série D. Na ida, os times empataram em 0 a 0. O último duelo do Fortaleza no local ocorreu contra o Coritiba-PR, em agosto, na 21ª rodada do Brasileirão. A vitória tricolor por 3 a 1 foi o primeiro confronto de Série A no PV após 17 anos. O Ceará, por sua vez, atuou no estádio ao vencer o Londrina-PR por 3 a 1 neste mês, em jogo válido pela 27ª rodada da Série B. PV recebe jogos de Série A e B em momento de manutenção do gramado do Castelão

O gramado da Arena Castelão, alvo de diversas críticas nesta temporada, recebeu ajustes recentes em um período sem partidas. Assim, o Presidente Vargas foi a alternativa para Ceará e Fortaleza, que costumam mandar seus compromissos no Gigante da Boa Vista. O novo gramado do PV atende às exigências da Fifa e recebe manutenções constantes para preservar o estado do campo. Neste ano, o estádio já foi palco de 66 jogos, que se somam aos 35 após a reinauguração em 2022. Além da grama, a estrutura predial foi reformada e novos painéis de LED foram instalados. Os equipamentos de segurança foram modernizados, para que os órgãos responsáveis possam atuar com mais efetividade em caso de ocorrência.



Fortaleza e Ceará jogaram recentemente no estádio contra Coritiba e Londrina, respectivamente pela Série A e B, num momento que o Castelão foi fechado temporariamente para manutenção do gramado. Ceará pode jogar no PV em outubro por conta de manutenção no Castelão O Ceará pode mandar outra partida no estádio Presidente Vargas em outubro. Isso porque a Arena Castelão, principal praça esportiva do Estado, passará por manutenção durante a segunda semana do próximo mês. No período, o Gigante da Boa Vista receberá nova iluminação e dois telões novos. Assim, é provável que o jogo do Alvinegro contra o Sampaio Corrêa-MA, no dia 14 de outubro, marcado inicialmente para o Castelão, seja transferido para o PV. O Governo do Estado, inclusive, já comunicou ao Vovô a possibilidade do embate ter alteração no local da partida, conforme apurou o Esportes O POVO.