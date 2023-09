PV 82 anos | De Pelé, strip-tease a Xuxa: relembre fatos curiosos que aconteceram no estádio

Pelé em ação pelo Santos no Estádio Presidente Vargas, em partida contra o Ceará, no dia 3 de dezembro de 1972 Crédito: foto: Acervo O POVO

Icônica praça esportiva do futebol cearense e nacional, o Estádio Presidente Vargas, localizado no bairro Benfica, em Fortaleza, completa o 82º aniversário de sua longa história nesta quinta-feira, 14 de setembro. O Esportes O POVO reuniu cinco curiosidades marcantes sobre o “PVzim de açúcar”, apelido popularmente, e carinhosamente, adotado. 82 anos do PV: estádio foi palco de strip-tease Momentos antes da partida entre Fortaleza e Quixadá, no dia 9 de julho de 1987, Emanuel Magalhães, radialista e diretor da torcida organizada Fiel Tricolor organizou um show de strip-tease com quatro mulheres dentro do próprio gramado do PV. O fato inusitado, e polêmico, ocorreu como medida para tentar alavancar a média de público do Leão do Pici na época. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O público pagante daquela noite foi de 5.495 pessoas, cerca de 10 vezes maior que a média do estadual. A renda total foi de 189 mil cruzados, dos quais 1.500 foram de cachê para as moças.

Página do jornal O POVO de 1987 noticia strip-tease realizado no estádio Presidente Vargas Crédito: ACERVO O POVO 60 mil pessoas vão ao PV para assistir show da Xuxa Palco de jogos históricos, o convidativo estádio cearense expandiu os horizontes para além do futebol ao longo dos seus 82 anos de existência. O maior público da história do PV, inclusive, ocorreu durante um show musical, comandado por Xuxa Meneghel. No dia 12 de novembro de 1994, cerca de 60 mil pessoas estiveram presentes no local para acompanhar de perto a rainha dos baixinhos. Este foi o terceiro e último show da cantora na praça esportiva. Antes dele, Xuxa já havia se apresentado no local em 1988 e 1990. Outros artistas importantes também performaram no PV, como Jerry Adriani, Sandy e Júnior. Show da Xuxa reuniu cerca de 60 mil pessoas no PV, em 1994 Crédito: ACERVO O POVO Pelé realizou o milésimo jogo pelo Santos no PV A carreira de Pelé é marcada por diversos momentos históricos. Um deles, inclusive, ocorreu nos gramados do estádio Presidente Vargas. No dia 3 de dezembro de 1972, o Rei do Futebol realizou a milésima partida com a camisa do Santos. O adversário foi o Ceará, em partida válida pela elite do Campeonato Brasileiro. O gol marcado por Pelé aos 11 minutos do primeiro tempo dava indícios de que a festa seria completa. Entretanto, o Alvinegro de Porangabuçu virou a partida com gols de Samuel e Da Costa, e venceu pelo placar de 2 a 1. O público foi de aproximadamente 40 mil pessoas.