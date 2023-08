Saiba mais sobre o Maranhão-MA, rival do Ferroviário por vaga na Série C

Maranhão será o adversário do Ferroviário na briga pelo acesso à Série C de 2024 Crédito: Hiago Ferreira / Maranhão AC

Após empate em 0 a 0 com o Nacional de Patos-PB, fora de casa, o Ferroviário derrotou o adversário por 3 a 1 no Estádio Presidente Vargas para conseguir a vaga nas quartas de final da Série D. O próximo adversário no certame será o Maranhão-MA. Quem passar desse confronto confirma presença na Série C de 2024. Fundado em 1932, o Maranhão Atlético Clube, conhecido como Maranhão ou MAC, já passou pelas quatro divisões do futebol brasileiro. A última participação na Terceirona, objetivo atual, foi em 2006, quando a equipe caiu na fase inicial. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O Bode, alcunha da equipe, garantiu vaga nesta edição da Série D após ser vice-campeão da Copa Federação Maranhense de Futebol de 2022. O time perdeu a decisão para o Tuntum-MA, nos pênaltis.

O gol que igualou o marcador no tempo normal veio nos últimos segundos da partida, quando o Maranhão já estava com dois jogadores a menos por expulsões. Números gerais e destaques do Maranhão em 2023 Em 2023, o Quadricolor soma 31 jogos: são 12 vitórias, 14 empates e 5 derrotas. A equipe conquistou o título do Campeonato Maranhense após bater o Moto Club-MA na final, nos pênaltis. O artilheiro do Demolidor no ano é o atacante Fabrício Pereira, com sete gols: quatro na Série D e três no Estadual.