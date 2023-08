Ciel valoriza classificação do Ferroviário na Série D: "O grupo está de parabéns"

“O grupo está de parabéns. Nós conquistamos o nosso objetivo, que era essa classificação. Vamos rumo a essa final, busca do acesso. Eu creio, em nome de Jesus, com todo respeito ao adversário”, disse em vídeo publicado pelo Ferroviário.

O atacante Ciel anotou três gols no duelo e foi o grande destaque do triunfo coral. Foram dois na primeira etapa e mais um na segunda. Após o embate, o atleta valorizou a vitória e declarou às redes sociais do clube que o grupo “está de parabéns” pelo resultado.

O Ferroviário derrotou o Nacional de Patos-PB por 3 a 1 neste domingo, 20, pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D. Após empate em 0 a 0 na ida , a vitória no Estádio Presidente Vargas classificou o Tubarão para as quartas da competição nacional. O próximo adversário será o Maranhão-MA.

Contra o Nacional, o atacante alcançou nove gols nesta Série D e assumiu a artilharia do Ferrão no campeonato, ultrapassando os sete tentos do zagueiro Alisson. O melhor marcador do certame é Pablo Thomaz, do Operário-MS, que balançou as redes em 12 oportunidades.

No total do ano de 2023, Ciel chegou a 20 tentos e igualou sua melhor temporada, quando registrou a mesma marca pelo Caucaia-CE, em 2019.