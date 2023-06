Ferroviário empata com o Maranhão fora de casa e segue invicto na Série D

O Ferroviário segue sem saber o que é perder no Campeonato Brasileiro Série D. Na tarde deste domingo, 11, o time coral empatou em 1 a 1 com o Maranhão em jogo da sétima rodada do certame nacional. A partida foi disputada em São Luís (MA).

Em solo maranhense, a equipe da Barra do Ceará foi surpreendida com o ímpeto do time adversário nos minutos iniciais. Logo aos dois minutos, o time da casa já havia conquistado dois escanteios seguidos. Depois, o centroavante Rafael finalizou, mas Douglas Dias fez uma intervenção importante.

Aos 16, o Ferrão respondeu com boa jogada de Wesley pela direita. Na ocasião, ele atrasou a bola para Abner chegar finalizando. No entanto, o goleiro do MAC, Moisés, defendeu.

Quando o relógio bateu 25 minutos de jogo, uma chuva se iniciou no estádio Castelão. Com isso, a partida ficou mais lenta e a bola não rolava com tanta precisão. Mesmo com o tempo ruim, os maranhenses seguiram pressionando o Tubarão em busca do primeiro gol até o final do primeiro tempo, mas sem sucesso.

Porém, logo na volta para a etapa final, o Maranhão enfim conseguiu abrir o placar. Aos dois minutos, o camisa 7, Ronald, aproveitou falha do time de Paulinho Kobayashi e tocou para Fabrício, que finalizou e estufou as redes em São Luís.

Quatro minutos depois, o time da casa quase conseguiu o segundo tento. Na oportunidade, Fabrício, autor do primeiro gol, realizou um chute cruzado rasteiro para boa defesa de Douglas Dias. O MAC seguiu em cima e teve outra grande chance aos oito minutos, mas o goleiro do Tubarão evitou o gol mais uma vez. Pressionado, o Ferroviário enfim conseguiu responder à altura.

Aos 11, o time cearense chegou ao gol de empate após Wesley alçar a bola para dentro da área e encontrar Éder Lima, que balançou as redes e deixou o placar igualado. Depois do tento coral, as equipes apresentaram certo cansaço físico e baixaram seus ímpetos.

O Maranhão, por atuar em casa, seguiu com maior posse de bola, mas encontrou dificuldade para criar grandes chances. O time coral, por sua vez, conseguiu equilibrar a partida e não sofreu grandes sustos até o final.

Com o resultado, o Tubarão da Barra se mantém isolado na liderança do Grupo 2 da competição. Até aqui, a equipe disputou sete jogos e venceu seis, além do empate deste domingo. Ao todo, são 19 pontos somados, 14 gols marcados e apenas um gol sofrido.