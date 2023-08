Ferroviário marca nos acréscimos, vence Iguatu e larga em vantagem na final da Fares Lopes

Com o resultado conquistado na capital cearense, o Ferroviário garante o tricampeonato com vitória ou empate. Para o Azulão, apenas o triunfo por dois ou mais gols confirma o inédito título. Caso seja repetido o placar da ida, o troféu será disputado nos pênaltis.

O Ferroviário venceu o Iguatu nesta quarta-feira, 23, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), com gol de Roni Lobo aos 50 minutos do 2° tempo, e largou em vantagem no duelo de ida da final da Taça Fares Lopes.

O jogo

Ferroviário e Iguatu protagonizaram um duelo disputado no Estádio Presidente Vargas. Atuando com o time reserva, visando o duelo pelas quartas de final da Série D no final de semana, o Tubarão da Barra iniciou a partida encurtando o espaço adversário e criou duas chances, aos 5 e 6 minutos, com finalizações de Juninho Quixadá e Bruno Gonçalves para fora. A equipe visitante, por sua vez, concentrava as ações ofensivas pelo lado esquerdo. Otacílio Marques e Pedrinho, em lances seguidos aos 10 e aos 11, pararam no goleiro Igor Rayan.

O Ferroviário detinha a maior parte da posse, mas era o Iguatu quem criava as melhores oportunidades. Aos 24, Araçoiba cobrou falta na trave. A bola parada também assustou a meta de Igor Rayan com Talisson Calcinha, aos 34, que parou no arqueiro coral. Nesse meio-tempo, Gabryel Martins recebeu de Juninho Quixadá na entrada da área, limpou a marcação, mas o goleiro do Azulão fez a defesa. Antes do apito final, Tarcísio tentou de fora da área, mas mandou à direita da meta do Iguatu.

A postura ofensiva das equipes foi mantida na etapa decisiva. Logo aos 4 minutos, Bruno Gonçalves arriscou de fora da área, mas Jefferson defendeu. A resposta do Iguatu veio no lance seguinte com Regineldo. O camisa 3 recebeu na direita e finalizou para a defesa de Igor Rayan.

O time visitante passou a se expor mais no campo de ataque: aos 19 minutos, Regineldo tentou de cabeça na cobrança de escanteio, mas furou. No rebote, o camisa 3 mandou para fora. Aos 24, Araçoiba recebeu na esquerda e finalizou para o gol, mandando pela linha de fundo.

Com a pressão exercida pelo Iguatu, o técnico Paulinho Kobayashi acionou atletas considerados titulares que estavam no banco de reserva e, aos 50 minutos do 2° tempo, em cobrança de falta, o zagueiro Roni Lobo aproveitou o erro da defesa do Azulão e abriu o marcador no Estádio Presidente Vargas.