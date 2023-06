Ferroviário vence Maranhão por 3 a 1 e encaminha classificação na Série D

Com o triunfo, o Tubarão abriu 11 pontos de diferença para o segundo colocado do grupo e pode, na próxima rodada, garantir classificação antecipada à fase seguinte do certame

Dominante do início ao fim, o Ferroviário não deu chances para o Maranhão no Presidente Vargas nesta quarta-feira, 14, venceu por um 3 a 1 e conquistou mais um triunfo com autoridade na Série D do Brasileiro. Com o resultado, o Tubarão segue invicto no torneio e líder isolado do Grupo A2 com 22 pontos, 11 a mais que o atual segundo colocado.

Isso significa que, caso o Ferroviário vença na próxima rodada o seu duelo contra o Parnahyba, no Piauí, adversário pelo qual aplicou um sonoro 6 a 0 recentemente, estará matematicamente classificado à fase seguinte da competição nacional com cinco rodadas de antecedência.

Sobre o jogo, o Maranhão até conseguiu segurar o ímpeto coral durante parte do primeiro tempo, mas o esforço não foi suficiente. O belo gol de Alisson aos 41 minutos trouxe a tranquilidade que o time comandado por Kobayashi precisava. No lance, após ótima jogada ensaiada em cobrança de escanteio, a bola sobrou livre para o zagueiro, que finalizou com a categoria — e frieza — de um centroavante nato.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No segundo tempo, mesmo com a vantagem no placar, o Tubarão não diminuiu o ritmo e seguiu pressionando os visitantes. Empurrado pelo apoio da torcida, Mattheus Silva e Deysinho ampliaram o marcador. O Maranhão descontou com Maicon.

Caucaia e Atlético-CE vencem; Pacajus perde fora

Outros dois clubes cearenses que dividem o Grupo A2 com o Ferroviário também entraram em campo nesta quarta-feira, 14, e fizeram bonito. O Caucaia, após sete rodadas, finalmente conquistou o seu primeiro triunfo na competição ao superar o Parnahyba-PI por 2 a 0, no Estádio Raimundão (CE).

Quem também venceu foi o Atlético-CE, que derrotou o Fluminense-PI por 3 a 0, fora de casa. Comandado pela boa atuação de Ari, autor do gol que abriu o placar para a Águia, o time cearense voltou a vencer após quatro jogos. Pelo Grupo A3, o Pacajus tropeçou contra o Nacional-PB e perdeu a liderança para o Santa Cruz-PE.