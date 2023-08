Com três gols de Ciel, Ferroviário bate o Nacional e está nas quartas de final da Série D

Agora, apenas uma fase separa o Peixe do tão sonhado retorno à Série C. Nas quartas de final, o time coral enfrenta o Maranhão

O primeiro tempo da decisão foi agitado. O Ferrão, conduzido pela boa presença do torcedor no PV, tomou as rédeas do jogo logo de início, apostando nas rápidas jogadas de ataque para abrir o placar. A pressão surtiu efeito. Aos 14 minutos, Ciel recebeu e disparou livre, marcando seu primeiro tento na partida.

Agora, apenas uma fase separa o Peixe do tão sonhado retorno à Série C. Nas quartas, o time coral enfrenta o Maranhão, que eliminou, nos pênaltis, o Retrô-PE, em plena Arena Pernambuco, nesse último sábado, 19. Caso passe, carimba a vaga na Terceira Divisão nacional, além de seguir firme em busca do seu segundo título da Série D.

Com Ciel em tarde decisiva no Presidente Vargas, o Ferroviário venceu o Nacional-PB por 3 a 1. O camisa 99 marcou os três gols do Tubarão, neste domingo, 20. Hitalo anotou o de honra da equipe paraibana. Na ida das oitavas de final, o confronto havia ficado no 0 a 0.

A jogada passou por análise do VAR, pois havia dúvida quanto a posição do artilheiro do futebol cearense em 2023. Porém, após checagem, o lance foi considerado normal. Entretanto, o escrete coral teve pouco tempo para comemorar. Em bola parada, Hitalo subiu sozinho e deixou tudo igual. Mas, o 1 a 1 não duraria muito.

Ciel chutou de fora da área e mandou no ângulo, sem chances para o goleiro Rodrigo Carvalho, deixando o Ferroviário em vantagem no primeiro tempo. Na volta do intervalo, a agremiação da Barra buscava manter o controle das ações da partida. Mesmo assim, Ciel estava em noite iluminada.

Após jogada trabalhada, a bola sobrou para o centroavante, que mandou de primeira para o fundos das redes, anotando o terceiro gol dele e do Tubarão. Depois disso, o mata-mata esteve nas mãos do Peixe, que teve o domínio e não sofreu lances de perigo. Além da classificação, os comandados de Paulinho Kobayashi mantiveram o 100% de aproveitamento dentro de casa e a invencibilidade na competição.

Por isso, o clube segue com a melhor campanha do torneio, fator esse que lhe rende o mando de campo em todas as fases do campeonato que for avançando.

Atlético eliminado

O Atlético Cearense, outro representante do futebol local na Série D, não teve a mesma sorte do Ferrão. Fora de casa, a Águia foi novamente derrotada por 2 a 1, diante do Sousa-PB e está eliminada no certame. Com isso, o time só retorna aos gramados na próxima temporada, para a disputa do Campeonato Cearense 2024.