Após classificação e vaga da Copa do Brasil, Ferroviário foca em decisão da Série D

Jogador do Ferroviário comemora vaga na final da Fares Lopes Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário AC

Com uma goleada histórica por 5 a 1, o Ferroviário eliminou o Pacajus e garantiu vaga na final da Taça Fares Lopes. Mais que isso: a equipe carimbou classificação para a Copa do Brasil 2024. A missão não era fácil, afinal, o time vinha de um 2 a 0 adverso e precisava reverter. O técnico Paulinho Kobayashi, após o confronto, elogiou o elenco do Tubarão da Barra, destacando o foco que vem acontecendo nos momentos decisivos: "O espírito deles de competição. Desde que nós começamos a temporada, o grupo demonstra que na hora da decisão consegue ter equilíbrio para buscar o resultado", disse. "Sabíamos que não iria ser fácil, principalmente ter que tirar dois gols. Mas não baixamos a guarda e fomos premiados no final", avaliou o comandante coral depois do duelo frente ao Cacique, nesta última quarta-feira, 17, no Estádio Presidente Vargas.