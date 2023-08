Pacajus derrota Ferroviário na ida da semifinal da Fares Lopes e dá fim à invencibilidade coral

O duelo decisivo será na próxima quarta-feira, 16, às 20 horas, no Presidente Vargas. Antes disso, o Peixe terá o jogo de ida das oitavas de final da Série D, diante do Nacional-PB, às 16 horas, no domingo, 13, fora de casa.

Jogando no Estádio João Ronaldo, o Ferroviário foi superado por 2 a 0 para a equipe do Pacajus, na noite desta quarta-feira, 9, pela ida da semifinal da Taça Fares Lopes. André Casaco e Alan Fabricio foram os autores dos gols do Cacique do Vale do Caju. Essa derrota deu fim a uma invencibilidade de 20 jogos do Tubarão da Barra na temporada.

O duelo decisivo será na próxima quarta-feira, 16, às 20 horas, no Presidente Vargas. Antes disso, o Peixe terá o confronto de ida das oitavas de final da Série D, diante do Nacional-PB, às 16 horas, no domingo, 13, fora de casa.

O embate pelo torneio estadual começou de forma morna. As duas equipes começaram se estudando, mas sem lances de muito perigo no primeiro tempo de jogo. No entanto, o Pacajus teve mais o controle da posse de bola, fator esse que lhe dava superioridade, mesmo sem criar oportunidades de abrir o placar.

Na volta do segundo tempo, o Cacique voltou melhor, buscando sempre o caminho do gol. E ele veio. Aos 29 minutos, o experiente atacante André Cassaco aproveitou bate-rebate dentro da pequena área, e livre, anotou o tento do Pacajus.



Mesmo em vantagem, o time da Região Metropolitana seguiu superior no campo de jogo e almejava a todo tempo ampliar. O Ferrão, por outro lado, não conseguia reagir, obtendo uma atuação aquém do esperado. Foi então que em cruzamento de Davi, Alan Fabrício mandou para os fundo das redes do Tubarão pela segunda vez.

Agora, caso o escrete coral queira chegar até a final da competição, terá que vencer por três tentos de diferença. Para o Cacique, até um revés por apenas um gol é o suficiente para chegar à decisão. Caso o placar se repita, o confronto será decidido nos pênaltis.