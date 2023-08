FCF defende árbitro e rebate Ferroviário após reclamação: "Ingratidão dói"

A Federação Cearense de Futebol (FCF) rebateu as reclamações do Ferroviário por meio de nota divulgada nas redes sociais e citou ingratidão do clube da Barra do Ceará. A insatisfação da diretoria do time coral se deve, principalmente, por conta da escalação do árbitro Luiz César Magalhães e o não adiamento do jogo decisivo contra o Pacajus pela semifinal da Taça Fares Lopes , marcado para esta quarta-feira, 16, às 20 horas.

A FCF defendeu o árbitro Luiz César Magalhães. "Espanto pelo tom belicoso, a ponto de injuriar um árbitro de futebol de conduta ilibada, sem mácula em todos os anos de serviço prestado ao futebol cearense. Surpresa pela ingratidão demonstrada tão despudoradamente."

A entidade que regula o futebol cearense também lembra que já havia adiado as datas da semifinal após pedido do Ferroviário. "Esquece o filiado Ferroviário Atlético Clube na infeliz nota que, a seu pedido, teve suas partidas de semifinal da competição adiadas, fazendo seu adversário nas semifinais e seu possível adversário na final adiar suas férias, e aguardar data futura. As datas reservadas para as finais seriam 16/08 e 23/08. E, por conta da solicitação anterior do Ferroviário, adiamos as semifinais para 09/08 e 16/08."

A Federação ressalta ainda sobre a ajuda no adiamento da partida decisiva do Ferroviário na Série D após atraso de voo. Na ocasião, o presidente do clube, Aderson Maia, agradeceu o apoio da FCF.

"A Federação ainda tem a mensagem enviada pelo Presidente do filiado Ferroviário Atlético Clube, bastante grato e reconhecendo o empenho da federação no problema do voo adiado. Não esquecemos. Assim como não esquecemos diversas outras oportunidades em que a Federação Cearense esteve ao lado do filiado Ferroviário Atlético Clube."

Confira nota completa

"A Federação Cearense de Futebol recebeu com espanto e surpresa a infeliz NOTA DE LAMENTAÇÃO emitida na data de hoje pelo filiado Ferroviário Atlético Clube.