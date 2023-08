Ferroviário se diz "desprestigiado" pela FCF e reclama de árbitro da semi da Fares Lopes

Para além da reclamação da arbitragem, o Ferroviário também aponta sentir o "desprestígio" da FCF em decisões tomadas acerca de calendário. O clube alega que foi o único a ter que se deslocar na Taça Fares Lopes para jogar em Juazeiro do Norte. A nota também cita o fato de o jogo contra o Pacajus não ter sido adiado, ainda que o time tenha solicitado por ter entrado em campo no último domingo pela Série C do Brasileirão, quando jogou fora de casa.

O Ferroviário publicou na tarde desta terça-feira, 15, uma nota de lamentação dirigida à Federação Cearense de Futebol (FCF). Na publicação, o clube coral alega estar se sentindo "desprestigiado" pela entidade por diferentes motivos, sendo o principal deles a escolha do árbitro Luiz César Magalhães para apitar o jogo de volta da semifinal da Taça Fares Lopes, disputada pelo Tubarão diante do Pacajus nesta quarta, 16, às 20 horas, no estádio Presidente Vargas (PV).

Mas isso parece não ter sido suficiente. A diretoria do clube coral foi pegue de surpresa com a escalação do Sr. César Magalhães para apitar mais uma semifinal do Ferroviário. Este mesmo árbitro esteve envolvido em lances absurdos que prejudicaram o time coral em outras recentes partidas decisivas.

Após o jogo do último domingo pelo Brasileiro, e da desgastante viagem terrestre para a cidade de Patos-PB, tendo o elenco retornado às 6h da manhã de segunda-feira, o Ferroviário solicitou adiamento deste compromisso de quarta-feira contra o Pacajus. Uma questão de bom-sendo e prioridade à seu filiado que está em disputa decisiva para um acesso à Série C. Pedido negado pela FCF.

Nesta atual edição, fomos o único clube a jogar em Juazeiro do Norte, proporcionando altos gastos. Fomos o único clube a ter que enfrentar o Guarany, em uma partida que acabou sendo cancelada posteriormente por conta dos seguidos WOs sofridos pela equipe de Sobral. Por sinal, teve até WO antecipado, inédito no futebol mundial, sem que o juiz tenha precisado ir à campo, aguardado o outro time, feito súmula e encaminhada à federação. Nada.

A Taça Fares Fares Lopes, idealizada através da militância de torcedores do Ferroviário, tem, infelizmente, perdido sua essência. Ao invés de dar calendário para o futebol cearense, seu original objetivo, tem, na verdade, e infelizmente, atrapalhado o calendário dos times que estão em competição nacional. Esta mesma competição que, no ano passado, teve um erro absurdo em sua organização, obrigando a CBF a não conceder a vaga da Copa do Brasil ao campeão do torneio. Uma grande mancha ao nosso Estado.

A primeira, em 2021: semifinal do Campeonato Cearense entre Ferroviário e Ceará, e anulação de gol legal do atacante Adilson Bahia para o time coral, aos 13 minutos da primeira etapa. Lance que mudou completamente o rumo da partida e culminou com nossa eliminação.

A segunda, este ano, 2023: mais uma semifinal do Campeonato Cearense, desta vez entre Ferroviário e Fortaleza, e novamente César Magalhães no apito. Eram apenas 25 minutos do primeiro tempo, pênalti inexistente marcado, após oportunidade de consulta ao VAR, expulsão do zagueiro Éder Lima, e consequente gol do adversário. Mais uma vez, lance que mudou completamente o rumo da partida e culminou com nossa eliminação.

Além desses, outro decisivo jogo de 2012, pela final do Campeonato Cearense Sub/20, entre Ferroviário e Ceará no Estádio Presidente Vargas, teve também interferência de César Magalhães. Gol legal, e anulado, do atacante Luisinho para o time coral. Perda do título e choro da meninada do Tubarão, pela séria injustiça ocasionada.