Ferroviário empata com Nacional de Patos no jogo de ida das oitavas da Série D

Nacional de Patos e Ferroviário em partida válida pelas oitavas da Série D 2023 Crédito: Lenilson Santos/Ferroviário

O Ferroviário empatou com o Nacional de Patos-PB por 0 a 0 neste domingo, 13, pelo jogo de ida das oitavas de final da Série D. O duelo foi realizado no Estádio José Cavalcanti, em Patos, na Paraíba. O confronto de volta será realizado no próximo domingo, 20, no Estádio Presidente Vargas (PV). O Tubarão teve como grande mudança na escalação o retorno do atacante Ciel. O atleta recebeu cartão vermelho no embate de ida contra o Princesa do Solimões-AM e cumpriu a suspensão na volta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Kadu, atacante que marcou o terceiro gol dos cearenses na vitória por 3 a 0 contra o Princesa, também recebeu chance entre os 11 iniciais do técnico Paulinho Kobayashi. O embate teve um início muito corrido. Os clubes buscaram espaços pelo meio e executaram cruzamentos, mas nenhuma finalização perigosa ocorreu. Aos 18 minutos, Ciel recebeu na área e chutou forte, mas foi bloqueado pela defesa. O Canário respondeu pouco depois, quando Bruno Menezes dominou na entrada da área e concluiu por cima do gol. O Nacional chegou ao ataque novamente com Kel Baiano, que teve cruzamento perigoso afastado pela defesa coral. Perto do fim da etapa inicial, Ciel invadiu a área e tentou o drible, mas não conseguiu finalizar. Poucos segundos depois, os paraibanos tiveram boa chance com Hebert, que chutou para fora.

Na volta do intervalo, os espaços começaram a aparecer. As equipes apresentaram mais intensidade e criaram chances de perigo. O lateral Wesley pegou sobra na meia-lua e chutou forte, mas o goleiro Douglas fez a defesa. Em seguida, Hebert finalizou e foi travado por Felipe Guedes. O Tubarão quase abriu o placar em dois lances seguidos, protagonizados por sua dupla de zaga. Após cobrança de falta, Eder Lima desviou e viu Douglas fazer grande defesa. No escanteio, Alisson subiu e concluiu, mas a defesa bloqueou. Os times seguiram em busca de balançar as redes, mas o ritmo caiu na parte final do segundo tempo por causa do cansaço.

A melhor oportunidade foi com Felipe Guedes, que recebeu passe na área sem marcação, mas não conseguiu anotar o tento para o Tubarão. Assim, o duelo terminou com um empate sem gols. A decisão da vaga será no próximo domingo, 20, às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas. Quem vencer irá para as quartas, enquanto que qualquer empate levará a partida para os pênaltis. Com este resultado, o Ferroviário segue invicto nesta Série D. São 17 jogos, com 12 vitórias e cinco empates. Em gols, os cearenses anotaram 34 e sofreram sete.