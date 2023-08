Ferroviário aplica virada histórica, goleia Pacajus e garante vaga na final da Fares Lopes

Na decisão, o Tubarão da Barra enfrentará o Iguatu. O duelo decisivo será com mando do Azulão, time de melhor campanha nas semifinais, tendo uma vitória e um empate, enquanto o Ferroviário teve um triunfo e uma derrota

A equipe de Paulinho Kobaiashy entrou em campo precisando reverter a desvantagem de dois gols construída pelo Pacajus no duelo de ida. Durante o 1° tempo, porém, quem esteve mais próximo de abrir o marcador foi o Cacique do Vale do Caju, em jogadas laterais, com Janeudo e André Cassaco, mas ambos finalizaram para fora.

Na decisão, o Tubarão da Barra enfrentará o Iguatu . A tabela detalhada será divulgada posteriormente pela Federação Cearense de Futebol (FCF). O duelo decisivo será com mando do Azulão, time de melhor campanha nas semifinais, tendo uma vitória e um empate, enquanto o Ferroviário teve um triunfo e uma derrota.

Uma virada e classificação para a história do Ferroviário Atlético Clube . A equipe de Paulinho Kobayashi venceu o Pacajus nesta quarta-feira, 16, por 5 a 1, no Estádio Presidente Vargas, com gols de Alisson, Deizinho, Roni Lobo e Kiuan (2x), e garantiu vaga na final da Taça Fares Lopes, além de conquistar o direito de disputar a Copa do Brasil 2024. No duelo da ida, o time coral havia perdido por 2 a 0 .

O time coral até chegou ao gol nos minutos iniciais com Ciel, após cruzamento de Brayan, mas a arbitragem anulou o tento por impedimento. A etapa inicial do Ferroviário, após isso, ficou restrita aos arremates de fora da área e tentativas de colocar a bola na área, sem obter sucesso.

Na etapa decisiva, o Tubarão da Barra concentrava a posse, mas encontrava dificuldade para criar lances de perigo. Em contrapartida, o Pacajus jogava por uma bola. Aos 7 minutos, Testinha cobrou falta e Ramon, atacando as costas da defesa, finalizou em gol, abrindo o marcador para o time de Vladimir Jesus, ampliando a vantagem para três gols de diferença.

A desvantagem fez o Ferroviário se expor mais, buscando o empate, que veio aos 19 minutos, com o zagueiro Alisson, que havia entrado na partida aos 18. Em cobrança de falta de Ciel, o goleiro deu rebote e no bate e rebate na área, a bola explodiu no defensor e parou na rede adversária.

A pressão da equipe coral aumentou com as expulsões de Ramon e Joilson, do Pacajus, pelo recebimento do 2° cartão amarelo. Aos 29 minutos, em cobrança de falta de Ciel, Éder Lima parou no goleiro Jailson, mas no rebote, Lincoln cruzou e Éder Lima, em posição irregular assinalado pela arbitragem, marcou. No lance seguinte, Kiuan recebeu nas costas da defesa, finalizando para fora.

Na reta final, o Ferroviário virou a partida com Deizinho, após receber cruzamento na área e cabecear para o gol. Aos 37, Kiuan recebeu livre, driblou o goleiro, mas parou na trave, desperdiçando a chance de levar a partida para os pênaltis. Nos acréscimos, o Tubarão da Barra marcou o terceiro com Roni Lobo, de cabeça, e o quarto do Kiuan, colocando a equipe coral em vantagem no agregado. Antes do apito final, o camisa 16 ainda marcou outra vez, aproveitando a saída do goleiro adversário, garatindo a classificação para a final.