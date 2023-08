Ferroviário realiza venda promocional de ingressos para duelo decisivo pela Série D

Equipe enfrenta o Princesa do Solimões (AM), neste sábado, 5, às 17 horas, no Estádio Presidente Vargas, por vaga nas oitavas de final da competição nacional

O Ferroviário está realizando três ações promocionais de ingressos para o duelo decisivo diante do Princesa do Solimões pela 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado, 5, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

As vendas foram iniciadas na segunda-feira, 31, com meia solidária, custando R$ 25 mais 1 kg de alimento para as arquibancadas. Outra forma de garantir ingresso para a partida é comprando acima de R$ 300 na Loja do Ferroviário. O torcedor coral que fizer adesão ao sócio até sexta-feira, 4, terá acesso ao confronto e ganhará um ticket para acompanhante.

O embate decisivo dá vaga para às oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Mirando o retorno à Série C, o Ferroviário precisará passar, caso avance diante do Princesa do Solimões, por mais duas fases, até garantir o acesso.

Invencibilidade

A equipe de Paulinho Kobayashi está invicta na Série D do Campeonato Brasileiro. Em 15 partidas, soma 11 vitórias e quatro empates. Na Taça Fares Lopes, competição que vale vaga na Copa do Brasil, a equipe coral soma três triunfos e um empate, estando classificado para às semifinais.

A reapresentação coral visando o duelo diante do Princesa do Solimões aconteceu nesta quarta-feira, 2. Os treinamentos estão sendo realizados no Estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará, e seguem até sexta-feira, com a realização do apronto, às 9 horas (de Brasília).