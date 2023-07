Veja quem são os semifinalistas da Fares Lopes após fim da 1ª fase

Clubes disputarão as semifinais do torneio estadual almejando título e vaga na Copa do Brasil 2024

A primeira etapa da Taça Fares Lopes 2023 teve seu encerramento na noite desta quarta-feira, 26. Com a fase de grupos finalizada, quatro equipes estão garantidas nas semifinais: Iguatu, Ferroviário, Pacajus, e Caucaia. O campeão do torneio ganhará vaga para a Copa do Brasil em 2024.

A rodada final foi marcada por uma goleada por 12 a 0 do Pacajus sobre o Guarani de Juazeiro, em jogo do Grupo A, no estádio Inaldão, em Barbalha. Na partida, inclusive, o Rubro-Negro entrou em campo com somente nove jogadores, sendo o goleiro e os outros oito atletas restantes na linha.

Ainda no Grupo A, o Iguatu venceu o Fortaleza por 2 a 1, no estádio Morenão, e avançou como líder.

Já no Grupo B, o Ferroviário bateu o Icasa por 2 a 1, no Romeirão, em Juazeiro do Norte, e se classificou na liderança. No PV, o Atlético-CE superou o Caucaia por 2 a 1, mas não conquistou a vaga pela diferença de saldo de gols.



Nas semifinais, o Ferroviário enfrentará Pacajus, enquanto o Iguatu terá pela frente o Caucaia.

Regulamento

Nesta temporada, a Fares Lopes conta com três fases. Na primeira, os times se enfrentaram dentro do mesmo grupo em jogos disputados em turno único. Na segunda, os dois melhores de cada grupo medem forças em duelos de ida e volta, conforme cruzamento citado acima. O vencedor de cada confronto garante vaga na final.

Já na terceira e última fase, os finalistas decidem o título da competição em partidas de ida e volta. Além do troféu, o vencedor garante vaga na Copa do Brasil do próximo ano.