Por ação em jogos, Ferroviário recebe Troféu Campeões de Solidariedade

O Ferroviário recebeu, na tarde desta terça-feira, 25, o Troféu Campeões da Solidariedade, por conta da campanha de arrecadação de alimentos que o clube realizou nos dias de seus jogos para a Legião da Boa Vontade (LBV), na Vila Olímpica Elzir Cabral.

Na oportunidade, o presidente do clube, Aderson Maia Jr., esteve acompanhado do diretor-social do Tubarão, Flavio José, que recebeu da diretora da LBV, Stella Souza, a homenagem. Na ocasião, as crianças que foram beneficiadas também se fizeram presentes.

O mandatário coral comentou sobre a importância da atitude: “Temos nos dedicado incansavelmente para contribuir com essas famílias e crianças que precisam desse olhar diferenciado. Está no nosso DNA essa forma de fazer o bem - para nós o futebol vai além das 4 linhas! E hoje diante dessa homenagem nosso compromisso se revigora.”

Outra ato que o Ferrão vem proporcionando ao seus torcedores é a disponibilidade de um ônibus para que parte da torcida possa acompanhar os jogos, especialmente, no Estádio Presidente Vargas (PV).