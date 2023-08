Ferroviário fica no empate com Princesa dos Solimões e decide vaga no PV

Tubarão larga com empate na segunda fase da Série D. Time da Barra do Ceará empatou com o rival amazonense por 1 a 1, na noite desta segunda-feira, 31, no estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru-AM

O Ferroviário começou a segunda fase da Série D com um empate. Nesta segunda-feira, 31, jogando fora de casa, no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru-AM, o time ficou no 1 a 1 contra o Princesa de Solimões, pelo jogo de ida desta etapa do torneio. Max marcou para o Alvirrubro. Matheus Lima deixou tudo igual. No sábado, 5, ocorre o duelo de volta, no Presidente Vargas (PV), às 17 horas.

Para o Tubarão da Barra avançar às oitavas de final da competição, necessita agora de uma vitória simples. Caso ocorra uma nova igualde no placar, o duelo será decidido nos pênaltis.

Se passar pelo Princesa, os comandados de Paulinho Kobayashi enfrentam o vencedor de ASA-AL e Nacional-PB nas oitavas de final.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo não se desenhou da maneira que o Ferrão esperava. Apesar de ter começado com maior posse de bola e criado uma chance de gol com Ciel, logo aos três minutos, o Tubarão não conseguiu manter o ritmo durante o primeiro tempo e foi bastante ameaçado pela equipe amazonense, mas Douglas Dias evitou o pior, realizando grandes defesas.

Na etapa final, Kobayashi sacou jogadores importantes como Ciel e Gabryel Martins. As alterações, no entanto, não surtiram efeito e o escrete coral seguiu sem criar grandes oportunidades de balançar as redes. O Princesa também foi pouco efetivo, diminuindo o ímpeto que teve nos 45 minutos iniciais. Porém, quando parecia caminhar para o empate, Max, de cobertura, marcou para a agremiação do Amazonas. Porém, ainda deu tempo para o Tubarão empatar. Matheus Lima deu números finais.

Além do Ferrão, Atlético Cearense e Pacajus também entraram em campo. O Atlético, nesta segunda-feira, ficou no empate por 1 a 1 contra o Águia de Marabá e precisa de um triunfo para avançar, fora de casa. Já o Cacique do Vale do Caju perdeu dentro do João Ronaldo para o Retrô-PE por 2 a 1 e se complicou na Quarta Divisão. Agora, terá que reverter o resultado adverso em Recife