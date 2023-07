Série D: veja data e horário dos jogos de Ferroviário, Atlético-CE e Pacajus pela 2ª fase

Representantes cearenses na competição duelam contra Princesa do Solimões (AM), Águia de Marabá (PA) e Retrô (PE)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta terça-feira, 25, a tabela detalhada dos confrontos da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Representantes cearenses na competição, Ferroviário, Atlético-CE e Pacajus duelam contra Princesa do Solimões (AM), Águia de Marabá (PA) e Retrô (PE).

O Pacajus abre as disputas da 2ª fase entre os cearenses. A pacajuense duela contra o Retrô no domingo, 30, às 17 horas (de Brasília), no Estádio João Ronaldo. O confronto decisivo acontece na Arena Pernambuco, no dia 6 de agosto (domingo), às 18 horas (de Brasília).

No mesmo dia, também às 17 horas (de Brasília), o Ferroviário visita o Princesa do Solimões, no Estádio Gilberto Mestrinho. A partida classificatória será realizada no dia 5 de agosto (sábado), no Estádio Presidente Vargas, às 17 horas (de Brasília).

Na segunda-feira, 31, o Atlético-CE visita o Águia de Marabá, no Estádio Zinho Oliveira. A partida será realizada às 20 horas (de Brasília). A partida de volta será disputada no Estádio Presidente Vargas, no dia 6 de agosto (domingo), às 15 horas (de Brasília).

Veja confrontos da 2ª fase da Série D

IDA:

30/07 (domingo), às 17 horas — Pacajus x Retrô, no Estádio João Ronaldo, em Pacajus (CE)



30/07 (domingo), às 17 horas — Princesa do Solimões x Ferroviário, no Estádio Gilberto Mestrinho, em Manacapuru (AM)



31/07 (segunda-feira), às 20 horas — Águia de Marabá x Atlético-CE, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá (PA)

VOLTA: