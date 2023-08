Volante do Ferroviário perde R$ 100 em campo e polícia realiza devolução do valor

O volante Lincoln, do Ferroviário, protagonizou uma cena inusitada no empate contra o Princesa do Solimões, no duelo de ida da 2ª fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Registrado pelo árbitro Renan Novaes Insabralde (MS) em súmula, o atleta entregou a Rafael Ramos Tourinho (AM), na função de quarto árbitro, cinco notas de R$ 20, totalizando R$ 100, que havia sido encontrado em campo.

Ao final da partida, porém, o jogador alegou ser dono da quantia. O comandante do policiamento, Tenente Pedro Silva Gaia, realizou a devolução do valor.

Durante o confronto, Lincoln esteve em campo por 62 minutos, sendo substituído aos 17 do 2° tempo, dando vaga a Tarcísio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia Mais Série D: Atlético busca o empate contra o Águia de Marabá no jogo de ida da 2ª fase

Floresta empata sem gols com Aparecidense e segue pressionado pelo Z4 da Série C

Série D: veja data e horário dos jogos de Ferroviário, Atlético-CE e Pacajus pela 2ª fase

Ainda na súmula, o árbitro registrou as expulsões do atacante Ciel, do Ferroviário, e do lateral-direito Tico, do Princesa do Solimões. Renan Novaes Insabralde alegou que os atletas trocaram empurrões com jogadores adversários. Na saída da equipe de arbitragem do campo, torcedores do Tubarão do Norte arremessaram garrafas de água e latas de cerveja.

Veja súmula da partida

Devolução do valor de Lincoln:

Informo que aos 7 minutos do segundo tempo, o jogador Lincoln de Oliveira Santos, número 5 da equipe do Ferroviário Atlético Clube, me entregou 5 notas de 20 reais, totalizando 100 reais, que foi encontrado em campo, e entregue ao 4 árbitro. Ao final da partida o mesmo atleta informou que seria o dono do dinheiro, então foi comunicado ao comandante do policiamento, Tenente Pedro Silva Gaia, que acompanhou a devolução do valor ao atleta.

Expulsão de Ciel, do Ferroviário:

Após o termino da partida, expulsei diretamente o jogador substituído Jociel Ferreira da Silva, número 99 da equipe do Ferroviário, por iniciar um confronto com a equipe adversária com palavras e gestos. Desta forma, o mesmo começou a trocar empurrões com o jogadores da equipe adversária.

Expulsão de Tico, do Princesa do Solimões:

Após o termino da partida expulsei diretamente o jogador Francisco Carlos Fleuri Pacheco, número 19 da equipe do Princesa do Solimões, por trocar empurrões com o jogadores da equipe adversária. O mesmo teve que ser contido por seus companheiros de equipe.