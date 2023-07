Com três gols nos últimos dois jogos, Alisson vira "zagueiro artilheiro" no Ferroviário

O atleta é vice-artilheiro do Tubarão na temporada e é o líder em gols marcados pelo clube na Série D do Campeonato Brasileiro

Na ausência do artilheiro Ciel, que está em fase de transição após lesão muscular na coxa, outro jogador assumiu o posto de goleador do Ferroviário neste momento da temporada, e não se trata de um atacante. Com os gols marcados nos últimos jogos, o zagueiro Alisson tem ganhado destaque pelo aproveitamento do outro lado do campo.

Capitão e líder da melhor defesa da Série D do Campeonato Brasileiro (ao lado do Ceilândia), Alisson também chama atenção pelo alto número de gols para um zagueiro. Nos últimos dois jogos em que esteve em campo, nas vitórias contra o Atlético-CE e Maranhão, o atleta marcou três gols.

Dois desses tentos, marcados contra a Águia da Precabura, foram responsáveis pelo Tubarão da Barra do Ceará atingir um feito histórico: o clube coral alcançou o número de sete mil gols. Agora, com o empate em 1 a 1 contra o Caucaia no último domingo, 2, o Ferroviário soma 7001 bolas na rede.

Ao todo, Alisson já superou os goleiros adversários sete vezes na atual temporada. Com este número, o defensor ocupa o posto de vice-artilheiro do Tubarão em 2023, atrás apenas de Ciel, que marcou 12 gols. O atacante Erick Pulga (9 gols) era o dono da segunda posição neste ranking, mas acabou se transferindo para o Ceará.

Levando em consideração apenas a Série D, o defensor é responsável por aproximadamente 24% dos gols feitos pelo escrete coral na competição. Alisson é o artilheiro do clube com cinco tentos marcados em nove jogos. O Ferroviário balançou as redes, ao todo, 21 vezes na quarta divisão.

Portanto, o defensor assumiu papel de protagonista da equipe enquanto o centroavante Ciel retorna de lesão. O próximo compromisso de Alisson e Ferroviário na temporada será nesta quarta-feira, 5, pela primeira rodada da Copa Fares Lopes, contra o Guarany de Sobral, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas.