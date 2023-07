Série C: Floresta fica apenas no empate com Remo na estreia de Sérgio Soares

Verdão da Vila pouco produziu sob o olhar do novo comandante e não conseguiu sair do zero com o Leão do Pará, pela Série C

Jogando no Estádio Presidente Vargas (PV), o Floresta não saiu do empate por 0 a 0 com o Remo, na noite deste domingo, 2. O duelo foi válido pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo marcou a estreia de Sérgio Soares no comando do Verdão da Vila Manoel Sátiro.

O resultado não ajudou o Lobo em nada na competição. A equipe se manteve na zona de rebaixamento, mas, subiu de posição, saindo da penúltima colocação para o 17º lugar com 11 pontos na tabela de classificação.

O primeiro tempo do confronto foi morno no PV. A equipe paraense buscava se aproximar dos oito melhores colocados e teve o controle inicial da partida. O alviverde cearense produzia pouco, apenas em cobranças de falta com o meia Ricardinho, mas sem assustar o gol adversário.

Na etapa final, o panorama continuou e o placar se manteve inalterado. O Floresta volta a campo no próximo domingo, 9, às 16h30min, fora de casa, contra o Pouso Alegre-RS.