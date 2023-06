Após quase um mês fora por lesão, Ciel faz trabalho de transição e treina com bola no Ferroviário

O atacante Ciel desfalca o Ferroviário há quase um mês devido a uma lesão muscular na coxa. Porém, o jogador já faz trabalho de transição no campo, treina com bola e está mais próximo do retorno.

O camisa 99 coral se lesionou no embate contra o Atlético-CE, na 5ª rodada da Série D, em 3 de junho. "Estamos cuidando dele para ele voltar 100%. Agora ele está em fase de transição, já na fase do campo, fazendo um trabalho de mudança de direção, finalização. Isso é como se fosse uma simulação do jogo. A gente vê como ele vai reagir nesses trabalhos para que não venha a sentir dor durante o jogo", explicou o fisioterapeuta do Ferroviário, João Antônio.

Após concluir a fase de transição, Ciel será entregue ao departamento de preparação física do clube para fortalecimento muscular e, posteriormente, ser liberado para os jogos.

Aos 41 anos, Ciel é o principal goleador do Ferroviário em 2023. O atacante marcou 12 gols e deu duas assistências após 24 jogos disputados.

Além de Ciel, o meia Tarcísio está em fase de transição. O atleta teve uma lesão grau 2 no quadril e não atua há mais de um mês. A última participação do atleta foi em 13 de maio, quando foi titular na vitória do Tubarão por 1 a 0 sobre o Cordino na Série D.

Ferroviário x Atlético-CE

O próximo compromisso do Ferroviário, invicto e líder do Grupo B da Série D com 25 pontos, é contra o Atlético-CE, nesta quarta-feira, 28, às 19 horas, no estádio Presidente Vargas, pela 10ª rodada da competição nacional.

O Tubarão já garantiu a classificação antecipada para o mata-mata e é dono da melhor campanha geral do torneio nacional até o momento. A Águia da Precabura ocupa a 3ª posição do Grupo B com 13 pontos.