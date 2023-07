Kobayashi revela planejamento do Ferroviário para zerar cartões do elenco visando mata-mata

Treinador ainda afirmou que a invencibilidade do time é importante, mas prefere focar no planejamento para o mata-mata

Já garantido no mata-mata da Série D 2023, o Ferroviário já iniciou seu planejamento visando a fase eliminatória do certame. Em entrevista após o empate com o Caucaia, o técnico Paulinho Kobayashi revelou a estratégia para zerar a série de cartões amarelos do elenco. Diante da Raposa, Lincoln, Marconi e Matheus Lima receberam o terceiro amarelo.

"Estava dentro do planejamento que nós fizemos, justamente para começar a zerar (a série de cartões). Tem mais alguns (jogadores) que têm, aos poucos vamos zerando porque o mais importante é essa fase do mata-mata", disse.



Jogando com time misto e já garantido na próxima fase, o Tubarão da Barra segue sem perder na competição. Em 11 partidas disputadas na Série D, foram 9 vitórias e 2 empates, um aproveitamento de 90%. Diante da boa campanha, o treinador afirmou que a invencibilidade é importante, mas prefere focar no planejamento para o mata-mata.

"Acho que essa invencibilidade é importante, não descarto essa possibilidade. Mas acho que agora é preparação para que a gente possa começar o mata-mata com todos inteiros e zerados de cartões. Além disso, também temos a Fares Lopes."