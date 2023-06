Após marcar gol de número 7 mil da história do Ferroviário, Alisson celebra feito

Além de conquistar mais três pontos na Série D do Campeonato Brasileiro, o Ferroviário atingiu um feito marcante na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Cearense na última quarta-feira, 28. O Tubarão da Barra chegou ao gol de número 7 mil da história do clube. O responsável por alcançar a marca foi o zagueiro Alisson, que comemorou o acontecido.

"Um gol que vai ser lembrado por mim durante muitos anos e também porque foi o gol da nossa vitória. Então são duas coisas que me deixam feliz, mas também tenho que ressaltar a humildade e trabalho do nosso grupo. Se as vitórias estão vindo, não é só devido a mim, mas devido a todo grupo. Que sigamos da mesma forma para conseguir nosso objetivo principal: o acesso", disse.

Sobre o assunto Richarlison participa de "racha" na sede do Fortaleza e ganha camisa personalizada

Ferroviário assegura 1º lugar na Série D com 4 rodadas de antecedência e vantagem para o mata-mata

De virada, Ferroviário vence Atlético-CE e se mantém invicto na Série D

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O gol 7 mil do Tubarão, marcado aos 21 minutos do segundo tempo do jogo contra o Atlético-CE, foi o responsável por garantir a vitória de virada da equipe de Paulinho Kobayashi. Alisson balançou as redes duas vezes na partida, totalizando sete tentos em toda a temporada.

"Muito feliz pelos gols que estão saindo e pelas vitórias. Isso é muito importante para o clube, que me trouxe para contribuir nas vitórias e alcançar os objetivos. E tudo está dando certo", comemorou o zagueiro.

Agora, o escrete coral volta o foco para o próximo desafio na Série D. No domingo, 3, o Ferroviário visita o Caucaia, às 16 horas, no Estádio Raimundão. Alisson destacou a dificuldade de enfrentar outras equipes cearenses.

"Os jogos contra as equipes daqui do estado são bem difíceis. Nós os conhecemos um ao outro e sabemos da dificuldade que o campo pode proporcionar. Teremos um estilo de jogo totalmente diferente do habitual, mas seguiremos com a mesma humildade e colocando a camisa do Ferroviário sempre na frente para darmos o nosso melhor e saímos de campo com mais uma vitória", finalizou.